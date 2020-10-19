Автомобиль сбил ребенка в Текстильщиках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил ребенка на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе дома 27, строения 1, по улице Шкулева. К месту происшествия выехала полиция и скорая помощь. Подробности случившегося выясняются.

Ранее авария с участием машины скорой помощи произошла на северо-востоке столицы. Столкновение автомобилей произошло на улице Лескова. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

Накануне авария с участием автомобиля Росгвардии произошла у дома 118 на Варшавском шоссе. В результате происшествия пострадал один человек.

