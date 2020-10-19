Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Авария с участием машины скорой помощи произошла на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столкновение автомобилей произошло на улице Лескова. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.

Накануне авария с участием автомобиля Росгвардии произошла у дома 118 на Варшавском шоссе. В результате происшествия пострадал один человек.

