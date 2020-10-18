Один человек пострадал в ДТП с автомобилем Росгвардии в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автомобиля Росгвардии произошла в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкновение автомобилей произошло по адресу Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1. В результате происшествия пострадал один человек.

В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее автобус, грузовик и четыре легковушки столкнулись на МКАД. Авария произошла на 35 километре внутренней стороны дороги. Участниками аварии стали Kia Rio, Mazda, Daewoo, Volkswagen Polo.