Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус, грузовик и четыре легковушки столкнулись на МКАД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что авария произошла на 35 километре внутренней стороны дороги.

"Столкнулись междугородний автобус, в котором находились 17 человек, грузовая автомашина МАЗ и четыре легковых автомобиля", – рассказал источник.

Он уточнил, что в числе столкнувшихся легковушек оказались Kia Rio, Mazda, Daewoo, Volkswagen Polo.

"В результате пострадал один человек, который ехал в Mazda", – заявил источник.

Он отметил, что пострадавший был госпитализирован.

Из-за ДТП оказались перекрыты три полосы движения. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии устанавливаются.

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