Автомобиль упал в болото в результате ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль упал в болото в результате ДТП в Щербинке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла в районе дома 2 на улице Восточная. Там столкнулись автомобиль Renault и другая легковая машина.
В результате аварии один из автомобилей перевернулся и упал в болото. Никто не пострадал.
Ранее в Москве погиб водитель машины такси, которая упала в реку Яузу. Последствия происшествия устраняли водолазы и кран.
До этого машина столкнулась с препятствием в Подмосковье. В результате случившегося погибли два человека.
"Московский патруль": машина улетела в реку Яузу, не вписавшись в поворот