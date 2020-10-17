Автомобиль упал в болото в результате ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль упал в болото в результате ДТП в Щербинке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе дома 2 на улице Восточная. Там столкнулись автомобиль Renault и другая легковая машина.

В результате аварии один из автомобилей перевернулся и упал в болото. Никто не пострадал.

Ранее в Москве погиб водитель машины такси, которая упала в реку Яузу. Последствия происшествия устраняли водолазы и кран.

До этого машина столкнулась с препятствием в Подмосковье. В результате случившегося погибли два человека.