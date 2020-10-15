Два человека погибли при столкновении машины с деревом в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина столкнулась с препятствием в Подмосковье. Об этом информирует областной главк МВД РФ.

Известно, что инцидент произошел на дороге Старая Купавна – Щемилово.

"В 17:50 на 2 километре автодороги Старая Купавна – Щемилово водитель автомобиля Opel съехал с дороги и совершил наезд на препятствие", – уточнили ТАСС в МВД.

В результате случившегося погибли два человека. По данным источника в правоохранительных органах, машина столкнулась с деревом.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Москве при падении автомобиля в реку Яуза погиб таксист. Сообщалось, что последствия происшествия устраняют водолазы и кран.