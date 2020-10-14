Погиб водитель упавшей в реку Яузу машины такси

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В Москве погиб водитель машины такси, которая упала в реку Яузу. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что последствия происшествия устраняют водолазы и кран.

"Водитель автомобиля погиб, его труп извлечен. Сейчас из воды достают машину", – отметил собеседник агентства.

Инцидент произошел в среду утром в Наставническом переулке. Такси выехало с проезжей части и упало в реку. В связи с этим было затруднено движение по Николоямской и Костомаровской набережным.

Ранее машина столкнулась с автомобилем скорой помощи в районе деревни Кашино. В результате аварии в Подмосковье пострадали три человека.

Кроме того, один человек стал жертвой столкновения автомобилей Hyundai Porter и КамАЗа в ТиНАО.

