Человек погиб в аварии с участием двух грузовиков на Киевском шоссе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два грузовика столкнулись в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва". Жертвой аварии стал один человек.

ДТП с участием автомобилей Hyundai Porter и КамАЗ произошло в районе 24-го километра на Киевском шоссе. На месте происшествия работают городские службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Там столкнулись пять автомобилей, в числе которых машина скорой помощи.