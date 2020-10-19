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Москва 24

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Происшествия

17:16

Ребенок погиб в центре Москвы из-за упавшего на него зеркала

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок погиб в центре Москвы из-за упавшего на него зеркала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ города Юлию Иванову.

Она рассказала, что зеркало сорвалось со стены на девочку 2017 года рождения. Ребенок от полученных травм скончался, несмотря на усилия врачей. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что в районе дома 27, строения 1, по улице Шкулева автомобиль сбил ребенка. Информации о его состоянии не поступало.

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