Мальчик упал с аттракциона в столичном торговом центре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная прокуратура начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Ребенок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. В результате мальчика доставили в больницу.

Сотрудники Головинской межрайонной прокуратуры оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей.

Отмечается, что мальчик упал с аттракциона тарзанка. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.

Ранее в центре Москвы погиб ребенок из-за упавшего зеркала. По словам представителя Главного следственного управления СК РФ города Юлии Ивановой, зеркало сорвалось со стены на девочку 2017 года рождения. Ребенок от полученных травм скончался, несмотря на усилия врачей.