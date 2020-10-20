Работник шиномонтажа в Москве погиб из-за лопнувшего колеса грузовика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следственный комитет РФ начал расследование после того, как в столичном шиномонтаже погиб сотрудник. При ремонте грузовика лопнуло колесо, инцидент произошел на Рязанском проспекте, говорится на официальном сайте ведомства.

В результате погиб работник 1981 года рождения, проводивший ремонт колеса. По данному факту следственными органами начата проверка, заявили в пресс-службе СК.

После окончания проверки следователи примут процессуальное решение.



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