Работник шиномонтажа в Москве погиб из-за лопнувшего колеса грузовика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Следственный комитет РФ начал расследование после того, как в столичном шиномонтаже погиб сотрудник. При ремонте грузовика лопнуло колесо, инцидент произошел на Рязанском проспекте, говорится на официальном сайте ведомства.
В результате погиб работник 1981 года рождения, проводивший ремонт колеса. По данному факту следственными органами начата проверка, заявили в пресс-службе СК.
После окончания проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее в Останкинском районе при обрушении котлована на стройке погиб рабочий. Мужчину засыпало строймусором и землей.