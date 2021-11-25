Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до 15

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Число пострадавших при задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло до 15. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших в результате случившегося.

"У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, они доставляются в больницу", – заявил источник.

По данным работников медицинских служб, двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белово стало известно ранее. На место происшествия были направлены несколько отделений горных спасателей.

По данным источника, на момент происшествия в шахте находились 287 человек. Сейчас проводится их эвакуация.

