Путин назвал большой бедой трагедию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Кемеровской области

Владимир Путин назвал большой бедой трагедию, которая произошла на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг, 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

"...это большая беда, люди погибли", – заявил президент в ответ на соболезнования президента Сербии Александара Вучича, с которым проводил переговоры.

Глава государства подчеркнул, что ситуация на месте происшествия не становится легче, однако экстренные службы постараются спасти как можно больше горняков.

"Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", – заявил президент.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на Кузбассе.

Об инциденте стало известно утром четверга, 25 ноября. Сообщалось, что 10 человек пострадали при задымлении. На место происшествия были направлены спасатели. Позднее появилась информация о 29 пострадавших.

Согласно последним данным, жертвами ЧП стали 11 человек, пострадали 49. Поисковая операция в шахте на текущий момент временно приостановлена из-за угрозы взрыва.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Проводится прокурорская проверка.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур с 26 по 28 ноября.