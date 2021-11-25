Путин назвал большой бедой трагедию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

15:39
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Кемеровской области
Владимир Путин назвал большой бедой трагедию, которая произошла на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг, 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
"...это большая беда, люди погибли", – заявил президент в ответ на соболезнования президента Сербии Александара Вучича, с которым проводил переговоры.
Глава государства подчеркнул, что ситуация на месте происшествия не становится легче, однако экстренные службы постараются спасти как можно больше горняков.
"Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", – заявил президент.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на Кузбассе.
Об инциденте стало известно утром четверга, 25 ноября. Сообщалось, что 10 человек пострадали при задымлении. На место происшествия были направлены спасатели. Позднее появилась информация о 29 пострадавших.
Согласно последним данным, жертвами ЧП стали 11 человек, пострадали 49. Поисковая операция в шахте на текущий момент временно приостановлена из-за угрозы взрыва.
В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Проводится прокурорская проверка.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур с 26 по 28 ноября.
Путин назвал большой бедой инцидент с шахтерами в Кузбассе
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