СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после аварии на шахте в Кузбассе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников Ростехнадзора в связи с аварией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигуранты ненадлежащим образом выполнили свои должностные обязанности в ноябре этого года, составив акты об осмотре штрека без его фактической проверки.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль, в свою очередь, сообщил, что на шахте в 2021 году было выявлено свыше 900 нарушений.

"В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 миллионов рублей. До сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 года", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов допустил, что правительство может принять решение об ужесточении требований промышленной безопасности по итогам расследования аварии на "Листвяжной".

"В целом да, но все это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения. Эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать", – сказал Шульгинов, отвечая на соответствующий вопрос.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека, в том числе шестеро спасателей. Также пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

