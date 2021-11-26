Погибших на шахте в Кузбассе спасателей посмертно наградят орденами Мужества

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Спасатели, которые погибли во время операции на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, будут посмертно награждены орденами Мужества. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно)", – отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что к наградам представят Алексея Рылова, Олега Носанчука, Евгения Земцева, Андрея Назарова, Александра Аникина, Александра Заковряшина.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей. Также пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

