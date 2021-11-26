В МЧС подтвердили гибель 46 горняков и 6 спасателей в результате ЧП на шахте "Листвяжная"

Фото: ТАСС/Максим Киселев/

В МЧС подтвердили гибель 52 человек в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, в числе погибших – шестеро горноспасателей.

"В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным", – заявил Ше.

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что еще 11 горноспасателей были госпитализированы.

"Один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется", – уточнил глава региона.

По данным источника, в данный момент число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 57 человек.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Спустя некоторое время после начала спасательной операции отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва. Концентрация метана превысила предельные значения на 6%.

Позднее были найдены тела троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации происшествия.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.