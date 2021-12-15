Руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях правил безопасности на "Листвяжной" – СК

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Главный собственник "Листвяжной", председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев знал о нарушениях на кузбасской шахте, где произошла трагедия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя СК.

"Прослеживается, что высшее руководство холдинга было осведомлено о грубых нарушениях мер промышленной безопасности, принимало меры к сокрытию документов, задним числом формировало отчеты на закупку средств безопасности", – рассказал представитель ведомства.

Отмечается, что главе холдинга было предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия"). Свою вину Федяев не признал.

Помимо Федяева, были задержаны гендиректор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие").

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин рассказал, что после трагедии на "Листвяжной" прокуратура организовала проверки на угледобывающих предприятиях. В результате в 10 регионах выявили серьезные нарушения требований промышленной безопасности.

