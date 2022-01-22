Более 50 шахтеров эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией – СМИ

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В городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области приостановили работу шахты "Комсомолец" из-за проблем с проветриванием. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рабочих эвакуируют на поверхность.

"Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе обрушилась горная порода. В этот момент под землей находились 66 человек, один из них погиб.

До этого в шахте имени Титова в Кемеровской области выявили нарушения требований безопасности. Приставы приостановили работу подъемника.