Три человека госпитализированы после взрыва на предприятии "Свеча" в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Три человека экстренно доставлены в больницу после взрыва на предприятии "Свеча" в башкирском городе Салават. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое. Ведомство уточнило, что, предварительно, взрыв прогремел на предприятии по причине нарушения технологического процесса, в результате которого произошла разгерметизация печи. После этого здание частично обрушилось и загорелось.

"Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения", – уточнили в региональном МЧС России.

На место происшествия уже выехал заместитель прокурора башкирского города Салават Денис Саниев. По данным пресс-службы надзорного ведомства, будет проведена проверка исполнения закона о промышленной безопасности, а также соблюдения требований закона об охране труда. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

О взрыве на территории предприятия "Свеча" стало известно утром 16 мая. В настоящее время под завалами находится один человек, поиски которого продолжаются. На месте ЧП задействованы 43 специалиста и 17 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС России и 9 единиц техники этого ведомства.

