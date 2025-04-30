30 апреля, 12:40Происшествия
СК показал момент взрыва в Ханты-Мансийске
Следователи считают, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии, являющиеся агентами украинских спецслужб, планировали теракт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении военнослужащего добровольческого батальона Минобороны РФ, который участвует в СВО.
12 апреля во время сборки агентами СВУ в жилом доме произошла непроизвольная детонация. Из-за этого разрушены две квартиры, указало ведомство. С различными травмами были госпитализированы 5 человек. Также в больницу были доставлены сами фигуранты, готовившие террористический акт.
Кроме того, по данным СК, на причастность к этому преступлению проверяется задержанный гражданин Молдовы. По предварительной информации, он доставил на личном микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече. Их передал ему агент украинских спецслужб Валентин Павлюк в Ивано-Франковске.
В настоящее время злоумышленников заключили под стражу, добавили в ведомстве.
Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками силовых структур продолжают устанавливать обстоятельства преступлений, а также проводят мероприятия по выявлению всех лиц, причастных к происшествию.
Во время следственных действий изъяты компоненты СВУ. Будут проводиться взрывотехническая, химическая и другие криминалистические экспертизы, заключила пресс-служба.
Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме на улице Промышленной. В результате из дома были эвакуированы 35 человек. Спустя некоторое время пожар ликвидировали на площади 70 квадратных метров.