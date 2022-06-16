Москва не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях – Новак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские власти не планируют переводить оплату экспортных поставок нефти в рубли по аналогии с газом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много", – сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что нефтяной рынок является более либерализованным, поэтому в нем было бы намного сложнее реализовать подобный механизм оплаты.

Ранее Новак сообщил, что большинство европейских клиентов российской компании "Газпром" перешли на оплату газа в рублях. По его словам, речь идет о 90–95% потребителей.

23 марта Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать оплату по газу только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Глава государства пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя государств.

