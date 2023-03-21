РФ продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти до июня 2023 года

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Россия продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти до июня 2023 года включительно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В соответствии с текущей ситуацией на рынке, решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем вице-премьер РФ сообщил о приближении страны к выходу на целевой уровень сокращения добычи топлива на 500 тысяч баррелей в сутки. В ближайшие дни, уверен Новак, РФ достигнет подобного показателя.

О том, что Россия намерена сократить объемы добычи нефти, стало известно в феврале. Планировалось, что подобное произойдет в марте.

Тогда Новак объяснил, что добровольное снижение добычи топлива обусловлено отказом приобретать его другими странами, поддержавшими ценовой потолок на нефть. Сокращение объемов добычи ресурса должно было оказать положительный эффект на восстановление рыночных отношений.



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