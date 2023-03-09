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В США выдали ордер на арест самолета "Роснефти" ценой около 25 миллионов долларов
Фото: Zuma/TACC/ZUMA Press Wire
В Минюсте США заявили, что власти страны выдали ордер на арест самолета Boeing 737-7JU, принадлежащего компании "Роснефть". Об этом сообщает ТАСС.
"США выдали сегодня ордер на арест принадлежащего компании "Роснефть" самолета Boeing 737-7JU", – указано в сообщении.
Арест был инициирован окружным судом восточного округа Нью-Йорка. Причиной называется нарушение закона об экспортном контроле и последних санкций против России.
Антироссийские санкции в том числе предусматривают расширенные запретительные меры на экспорт, реэкспорт и трансфер произведенных в США самолетов в Россию без соответствующей лицензии.
В Минюсте полагают, что данное судно может сейчас находиться в России или направляться в нее. Ориентировочная стоимость самолета оценивается в 25 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что из-за введенных Западом санкций Россия потеряла 78 самолетов из 1 367. В Минтрансе РФ пояснили, что авиалайнеры арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в Россию.
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