В США выдали ордер на арест самолета "Роснефти" ценой около 25 миллионов долларов

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В Минюсте США заявили, что власти страны выдали ордер на арест самолета Boeing 737-7JU, принадлежащего компании "Роснефть". Об этом сообщает ТАСС.

"США выдали сегодня ордер на арест принадлежащего компании "Роснефть" самолета Boeing 737-7JU", – указано в сообщении.

Арест был инициирован окружным судом восточного округа Нью-Йорка. Причиной называется нарушение закона об экспортном контроле и последних санкций против России.

Антироссийские санкции в том числе предусматривают расширенные запретительные меры на экспорт, реэкспорт и трансфер произведенных в США самолетов в Россию без соответствующей лицензии.

В Минюсте полагают, что данное судно может сейчас находиться в России или направляться в нее. Ориентировочная стоимость самолета оценивается в 25 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что из-за введенных Западом санкций Россия потеряла 78 самолетов из 1 367. В Минтрансе РФ пояснили, что авиалайнеры арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в Россию.

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