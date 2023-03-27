Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине – Кисида

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Токио продолжит участие в энергетических проектах с Россией на Сахалине из-за их важности в обеспечении энергетической безопасности. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них", – приводит его слова РИА Новости.

Кисида подчеркнул, что Япония находится в тесном взаимодействии со странами G7 и мировым сообществом по вопросу обеспечения энергией. Кроме того, премьер-министр рассказал, что за вторую половину 2022 года Япония сократила импорт нефти из России на 90%, а импорт угля – на 60%.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Японии в феврале этого года снизился на 56,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт сократился на 58,2% – до 33,8 миллиарда иен, а импорт из РФ снизился на 55,8% – до 92,6 миллиарда иен.

27 января этого года Япония ввела дополнительные антироссийские санкции. В частности, с 3 февраля Япония запретила экспортировать в РФ радиоактивные материалы, различное оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также вакцины и медицинские изделия.

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