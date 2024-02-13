Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области к 15 мая

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону (ОЭЗ), включающую в себя город Шебекино, в Белгородской области к 15 мая. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

"Обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино. Срок – 15 мая 2024 года", – указано в сообщении.

Отмечается, что поручение адресовано российскому правительству совместно с региональными властями. Президент РФ уточнил, что ОЭЗ в Белгородской области поможет сохранить рабочие места и обеспечить в будущем восстановление экономики.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" за прошлый год открыли 35 новых производств. Так, на шести площадках сейчас работают свыше 200 предприятий. Они предоставляют для граждан более 16 тысяч рабочих мест.

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