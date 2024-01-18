18 января, 18:30Новости
Новости часа: мэр Москвы рассказал, как ОЭЗ "Технополис "Москва" помогает развитию столицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 160 миллиардов рублей инвестировали резиденты "Технополиса "Москва" в экономику столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Работу 45 маршрутов наземного транспорта в столице продлят до 03:00 в ночь на Крещение, рассказали в столичном Дептрансе.
Метель и порывистый ветер начали накрывать Москву. Об этом заявили синоптики.