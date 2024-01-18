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Новости

18 января, 18:30

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как ОЭЗ "Технополис "Москва" помогает развитию столицы

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как ОЭЗ "Технополис "Москва" помогает развитию столицы

Новости часа: в 2023 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" открыли 35 новых производств – Собяни

Новости часа: 35 новых производств открыли в "Технополисе "Москва" за год

Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 18 лет – Собянин

Новости часа: 13 спортивных объектов достроят в Москве в 2024 году

Собянин: в Бибиреве по просьбам жителей района построили новый спорткомплекс

Новости часа: с 2011 года в Москве построили более 200 объектов спорта – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развивать молодые таланты

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса для жителей Бибирева

Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 160 миллиардов рублей инвестировали резиденты "Технополиса "Москва" в экономику столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Работу 45 маршрутов наземного транспорта в столице продлят до 03:00 в ночь на Крещение, рассказали в столичном Дептрансе.

Метель и порывистый ветер начали накрывать Москву. Об этом заявили синоптики.

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