Новости часа: мэр Москвы рассказал, как ОЭЗ "Технополис "Москва" помогает развитию столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 160 миллиардов рублей инвестировали резиденты "Технополиса "Москва" в экономику столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Работу 45 маршрутов наземного транспорта в столице продлят до 03:00 в ночь на Крещение, рассказали в столичном Дептрансе.

Метель и порывистый ветер начали накрывать Москву. Об этом заявили синоптики.