Непогода в регионах РФ несет риски для сетевой инфраструктуры – Россети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Энергетики группы "Россети" перешли на усиленный режим работы в некоторых российских регионах в связи со сложной погодной обстановкой, сообщает пресс-служба предприятия в своем телеграм-канале.

По ее данным, с 18 по 20 января в Москве и Подмосковье, Ленинградской, Орловской, Калужской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Тамбовской областях, Краснодарском и Красноярском крае, Карелии и Якутии ожидаются метель, гололед и ветер до 22 метров в секунду.

Кроме того, лавиноопасную обстановку зафиксировали в Чечне, Северной Осетии, Ингушетии и Адыгее. Дождь и сильные порывы ветра ожидаются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В "Россетях" подчеркнули, что перечисленные факторы создают риски для работы сетевой инфраструктуры – гололедно-изморозевые отложения, налипание снега на проводах, падения на ЛЭП сторонних предметов. На случай возможных аварийно-восстановительных работ в каждом регионе в готовности находятся бригады энергетиков и спецтехника.

Ранее стало известно, что 18 января Москву накрыл снежный буран. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в вечернее время погодная ситуация станет хуже. Порывы ветра составили 14 метров в секунду.

На фоне непростой метеорологической обстановки горожан призвали пересесть на городской транспорт или выезжать до 17:00 и после 20:00.

В Москве и Подмосковье до 15:00 19 января действует желтый уровень погодной опасности из-за метели, мокрого снега и гололедицы. Столичный главк МЧС рекомендовал водителям быть внимательнее на дороге и не превышать скорость.

Синоптики предупредили москвичей о ледяном и порывистом ветре 18 января