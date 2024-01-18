Москвичам рекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям и гостям столицы посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти до вечера 19 января, передает транспортное ведомство. В связи с этим водителям посоветовали выезжать в четверг, 18 января, до 17:00 или позже 20:00.

"Городской транспорт работает штатно. Водителей большегрузов просим планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили", – заявили в департаменте.

Сейчас, по информации Дептранса, движение на Можайском шоссе и МСД рабочее. При этом небольшие затруднения фиксируются на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля и на МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Вечером прогнозируются затруднения в центре города, на ТТК, на Садовом кольце от Земляного Вала до Оружейного переулка, на Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов. На движении сказываются не только погодные условия, но и мелкие ДТП. В связи с этим автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

"За движением в городе следит ситуационный центр ЦОДД. А также водителям при необходимости помогают экипажи дорожного патруля на базе "КамАЗ", – заключили в Дептрансе.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности 18 и 19 января в связи с ожидающимися метелью, мокрым снегом и гололедицей. Столичный главк МЧС на фоне непогоды призвал водителей быть внимательнее на дороге, не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада 18 и 19 января. Аварийные бригады вышли на круглосуточное дежурство.



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