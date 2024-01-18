Маршруты 45 столичных автобусов и электробусов продлят до 03:00 19 января

Автобусы и электробусы в крещенскую ночь будут ходить дольше обычного. Как сообщили в Дептрансе Москвы, 45 маршрутов будут работать до 03:00. Также москвичи смогут с комфортом добраться до дома с помощью еще 16 ночных маршрутов общественного транспорта.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных местах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.