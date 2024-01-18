Работу 45 автобусных маршрутов в Москве продлят в крещенскую ночь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ночь на Крещение, с 18 на 19 января, в Москве будет работать 61 маршрут наземного транспорта. Некоторые из них будут перевозить пассажиров до 03:00, другие – всю ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Ежегодно на праздник Крещения мы продлеваем работу маршрутов наземного транспорта, которые проходят рядом с местами традиционных купаний", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, работу 45 маршрутов электробусов и автобусов продлят до 03:00 19 января. Речь идет о маршрутах м77, м82, м86, 10, т21, 48, т52, т57, т64, т70, т73, т76, 958, 257, 750, 652 и других.

Кроме того, в течение всей ночи в городе будут курсировать 16 ночных маршрутов: Б, м40, н2, р3 н4, н5, н6, н7, н8, н9, н11, н12, н13, н15.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Для крещенских купаний в Москве подготовили 42 площадки. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы оборудовали для купаний 49 майн и 10 купелей. На каждой площадке будут дежурить спасатели и медики.

Между тем в МЧС РФ ранее рекомендовали тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, делать это, соблюдая правила безопасности. Купаться на открытых площадках не советовали людям с хроническими заболеваниями дыхательной, мочеполовой, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Категорически запрещено окунаться в прорубь беременным.



Некоторые маршруты наземного транспорта продлят в столице в ночь на 19 января