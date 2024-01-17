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17 января, 17:45

Транспорт

"Мой район. Новости": два маршрута наземного транспорта объединят в районе Якиманка

"Мой район. Новости": два маршрута наземного транспорта объединят в районе Якиманка

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В районе Якиманка объединят два маршрута наземного транспорта. Вместо них появится новое направление – № 538. Электробусы будут следовать от 6-го Новоостанкинского проезда до Болотной площади через станцию метро "Китай-город".

Всего с 20 января нововведения затронут восемь маршрутов автобусов и электробусов. В настоящее время они курсируют в десятках районов Москвы, а также в ТиНАО. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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