"Мой район. Новости": два маршрута наземного транспорта объединят в районе Якиманка

В районе Якиманка объединят два маршрута наземного транспорта. Вместо них появится новое направление – № 538. Электробусы будут следовать от 6-го Новоостанкинского проезда до Болотной площади через станцию метро "Китай-город".

Всего с 20 января нововведения затронут восемь маршрутов автобусов и электробусов. В настоящее время они курсируют в десятках районов Москвы, а также в ТиНАО. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".