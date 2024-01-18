Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды 18 января, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По прогнозу синоптиков, в столице в течение всего дня будет снег и сильный ветер. По данным ведомства, городской транспорт работает стабильно.

"Рекомендуем воспользоваться им для поездок по городу", – говорится в сообщении.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада 18 и 19 января. В четверг и пятницу в столице ожидаются снег, местами сильный, метель, возможны порывы ветра до 21 метра в секунду, на дорогах снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января может составить 12 сантиметров.

В связи с этим аварийные бригады вышли на круглосуточное дежурство. Также специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожно сети. Коммунальная техника будет осуществлять работу по прометанию проезжей части, тротуаров и дворов с противогололедной обработкой. Для ликвидации последствий снегопада на улицы выйдет максимальное число техники, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки.

Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт 18 и 19 января