В 2023 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" открыли 35 новых производств – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В прошлом году в особой экономической зоне "Технополис "Москва" открыли 35 новых производств. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале, отметив, что ОЭЗ исполнилось 18 лет.

"С момента создания территория ОЭЗ сильно выросла и сегодня включает шесть площадок – это больше 200 предприятий, 16,3 тысячи рабочих мест. За время существования общий объем инвестиций компаний в экономику города превысил 160 миллиардов рублей", – уточнил он.

Градоначальник обратил внимание, что резиденты осуществляют выпуск лекарств и медицинского оборудования, микроэлектроники и беспилотных авиационных систем. Кроме того, на базе "Технополиса "Москва" создаются новые материалы и энергоэффективные решения, добавил он.

Мэр также напомнил, что резидентам полагаются определенные налоговые преференции. Компании могут в течение 10 лет не платить земельный, имущественный и транспортный налоги, уточнил он. При этом ставка налога на прибыль для таких предприятий равняется 2%.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что за девять месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" сэкономили на налогах свыше 3,1 миллиарда рублей.

По его словам, это более чем в 3,5 раза выше показателей аналогичного периода 2022 года – тогда преференции составили свыше 857 миллионов рублей. При этом на каждый рубль преференций приходится порядка 11 рублей инвестиций компаний-резидентов.



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