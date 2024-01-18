Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 18 лет – Собянин

"Технополису "Москва" исполнилось 18 лет. С момента создания его территория серьезно разрослась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

На данный момент на территории технополиса находятся шесть площадок, на которых расположились больше 200 предприятий. На них трудятся около 16 тысяч человек. В 2023 году к особой экономической зоне присоединился индустриальный парк "Руднево". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.