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18 января, 16:45

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Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 18 лет – Собянин

Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 18 лет – Собянин

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"Технополису "Москва" исполнилось 18 лет. С момента создания его территория серьезно разрослась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

На данный момент на территории технополиса находятся шесть площадок, на которых расположились больше 200 предприятий. На них трудятся около 16 тысяч человек. В 2023 году к особой экономической зоне присоединился индустриальный парк "Руднево". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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