"Актуальный репортаж": как работает центр современного пятиборья "Северный"

В Москве спортом систематически занимается почти каждый второй житель города. Чтобы всем хватило места, в разных районах строят спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы. Всего в столице открыты 197 спортивных объектов, для записи доступно более 70 направлений.

Именно в столице открыт единственный в России центр, где под одной крышей объединили все этапы пятиборья. Подробнее о работе центра современного пятиборья "Северный" – в эфире телеканала Москва 24.