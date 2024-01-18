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18 января, 14:30

Спорт

"Актуальный репортаж": как работает центр современного пятиборья "Северный"

"Актуальный репортаж": как работает центр современного пятиборья "Северный"

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В Москве спортом систематически занимается почти каждый второй житель города. Чтобы всем хватило места, в разных районах строят спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы. Всего в столице открыты 197 спортивных объектов, для записи доступно более 70 направлений.

Именно в столице открыт единственный в России центр, где под одной крышей объединили все этапы пятиборья. Подробнее о работе центра современного пятиборья "Северный" – в эфире телеканала Москва 24.

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