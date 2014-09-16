Обвиняемый в убийстве семьи в Химках признал свою вину и раскаялся

Фото: ИТАР-ТАСС

Обвиняемый в убийстве женщины и ее троих детей в коттеджном поселке в Химках признал свою вину и раскаялся, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Со слов мужчины, в ночь с 6 на 7 сентября между ним и матерью его сожительницы произошел конфликт на почве семейных взаимоотношений. В ходе ссоры мужчина задушил женщину, а затем поджег дом. Сам обвиняемый успел выбраться из горящего здания, но внутри остались еще трое детей убитой.

Напомним, что пожар в поселке Терехово произошел утром 7 сентября. Жертвами стали 43-летняя сотрудница нефтяной компании Елена Переверзева и трое ее детей - трехлетние двойняшки и 12-летний сын.

Сейчас 22-летнему мужчине предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса - "Убийство двух и более лиц" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".

Преступление в Химках напоминает резонансное массовое убийство семьи российского бизнесмена во Франции в 1995 году. Тогда в пригороде Парижа была расстреляна семья коммерсанта Евгения Полевого и двое гостей. Единственным, кто выжил из восьми человек, находившихся в доме, оказался сын предпринимателя Алексей. Полевого приговорили к восьми годам лишения свободы, а обстоятельства убийства до сих пор не выяснены.