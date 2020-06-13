Психологи МЧС дали рекомендации по выходу из режима самоизоляции

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Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС рассказали, как безболезненно с точки зрения ментального здоровья выйти из режима самоизоляции, передает РИА Новости.

Они отметили, что в результате введения ограничений людям пришлось адаптироваться к новым условиям. В связи с этим они могут столкнуться с психологическими трудностями при возвращении к нормальной жизни.

В ЦЭПП подчеркнули, что снятие режима самоизоляции не является кратковременным процессом. Поэтому ликвидацию ограничений не стоит рассматривать как полноценное возвращение к жизни до пандемии. По словам психологов, людям снова придется адаптироваться к новым условиям.

Отмечается, что граждане при снятии ограничений граждане могут столкнуться с проблемой отсутствия планов и четких ориентиров движения. В связи с этим психологи советуют проработать линию дальнейших действий, которая будет состоять из последовательных этапов. Они подчеркивает, что таким образом люди смогут вернуть себе ощущение контроля и предсказуемости событий, что положительно скажется на их состоянии.

В частности, по словам психологов, план стоит составлять на весь день, чтобы придать времени структурированность. Специалисты ЦЭПП отмечают, что впоследствии планы можно будет строить на более продолжительный период. Психологи также отмечают, что люди уже сейчас могут продумывать то, чем они хотят заняться после полного снятия ограничений.

Все свои планы необходимо обсуждать со своими близкими, подчеркнули в ЦЭПП. Это связано с тем, что у членов одной семьи период адаптации к новым условиям может быть разный в зависимости от возраста, состояния здоровья и рода занятий.

Психологи отметили, что планы должны отличаться реалистичностью и соответствовать имеющимся возможностям. Кроме того, людей попросили учитывать фактор обстоятельств при выстраивании планов и быть готовым к их корректированию.

Ранее доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко предложила россиянам поэкспериментировать со своей внешностью после режима самоизоляции. Она подчеркнула, что смена имиджа может посодействовать росту ощущения уверенности в себе после снятия ограничений.