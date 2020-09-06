Московские ветеринары рассказали, как ухаживать за декоративными птицами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За декоративными птицами необходим правильный уход, заявляют специалисты. В противном случае питомцам может быть нанесен вред. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Рекомендации по содержанию пернатых дали московские ветеринары.

В первую очередь, эксперты рекомендуют покупать птиц в зоомагазинах, где может быть документально подтверждено их состояние. Не стоит рисковать здоровьем и приобретать питомцев без справок с рук. Они могут оказаться переносчиками возбудителей заразных болезней.

Во-вторых, если дома есть другие животные, следует изучить, смогут ли они ужиться с птицей. Так, для хорьков, кошек и енотов пернатые являются добычей. Исключение составляют ара, амазон и какаду.

В-третьих, специалисты советуют грамотно обустраивать клетку. В ней должны находиться кормушка, поилка, лесенка, насесты и купальня. По желанию можно добавлять гнезда, а для более веселого времяпрепровождения птицы – колокольчики, бубенчики, зеркала. При этом лучше, чтобы клетка была из нержавеющей стали без окраса. Так, птица не сможет его содрать и случайно проглотить.

Ради спокойствия пернатого клетку необходимо либо подвесить, либо поставить на высоте. Место не должно сквозить и подвергаться прямым солнечным лучам, однако света должно быть достаточно. Устраивать полеты по квартире можно только при закрытых окнах и при наблюдении хозяина.

Важным условием содержания птицы является порядок в клетке, жердочки и поддон в которой необходимо чистить два раза в неделю. На ежедневной основе должны мыться емкости для воды и корма. Раз в месяц клетка должна быть вымыта горячей водой с мылом.

Кроме этого, наполнять жилище стоит прессованными опилками или специальным песком, но не газетами, которые птицы рвут и едят.

Кормить питомца следует кормом и свежими овощами и фруктами. Также в клетке можно разместить минеральный камень, чтобы птица получала все необходимые вещества.

Если птица стала вялой, у нее участилось дыхание, а оперение потускнело, необходимо показать ее ветеринару.

Ранее сообщалось, что ветеринарные врачи Москвы вылечили более 280 тысяч животных за год.

За год ветеринары более 3,7 тысячи раз выезжали к владельцам питомцев. Москвичи все чаще записываются к ветеринарному врачу на сайте mos.ru и при помощи мобильного приложения. В Москве также круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи +7 (495) 612-04-25.

