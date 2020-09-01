Ветеринары Москвы вылечили более 280 тысяч животных за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ветеринарные врачи Москвы вылечили более 280 тысяч животных за год, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В столице принимают посетителей 26 ветеринарных клиник. Для оказания экстренной помощи питомцу в городе есть 11 спецавтомобилей с современным портативным диагностическим оборудованием, которое позволяет проводить необходимые анализы и совершать несложные хирургические операции.

За год ветеринары более 3,7 тысячи раз выезжали к владельцам питомцев. Москвичи все чаще записываются к ветеринарному врачу на сайте mos.ru и при помощи мобильного приложения. В Москве также круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи +7 (495) 612-04-25.

В рамках ветеринарно-профилактической работы в столице ежегодно вакцинируют против бешенства около полумиллиона собак и кошек, а также сельскохозяйственных животных. В городе работают временные прививочные пункты. Их расположение и режим работы опубликованы на сайте столичного комитета ветеринарии.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов призвал владельцев домашних животных сделать питомцам прививку от бешенства. Он напомнил, что вакцинация является бесплатной.

