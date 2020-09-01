Ветеринары Москвы вылечили более 280 тысяч животных за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ветеринарные врачи Москвы вылечили более 280 тысяч животных за год, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В столице принимают посетителей 26 ветеринарных клиник. Для оказания экстренной помощи питомцу в городе есть 11 спецавтомобилей с современным портативным диагностическим оборудованием, которое позволяет проводить необходимые анализы и совершать несложные хирургические операции.
За год ветеринары более 3,7 тысячи раз выезжали к владельцам питомцев. Москвичи все чаще записываются к ветеринарному врачу на сайте mos.ru и при помощи мобильного приложения. В Москве также круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи +7 (495) 612-04-25.
В рамках ветеринарно-профилактической работы в столице ежегодно вакцинируют против бешенства около полумиллиона собак и кошек, а также сельскохозяйственных животных. В городе работают временные прививочные пункты. Их расположение и режим работы опубликованы на сайте столичного комитета ветеринарии.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов призвал владельцев домашних животных сделать питомцам прививку от бешенства. Он напомнил, что вакцинация является бесплатной.
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