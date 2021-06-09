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Москва 24

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Происшествия

00:51

Все оперативные службы Мытищ приведены в готовность из-за сбежавшего медведя

происшествия животные

Фото: depositphotos/LuaAr

Все оперативные службы Мытищ приведены в готовность из-за сбежавшего медведя, сообщает телеграм-канал Москва 24 со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

"Все предупреждены и проинформированы, куда сообщать о медведе", – говорится в сообщении.

Вечером во вторник, 8 июня, недалеко от пансионата "Клязьминское водохранилище" один из местных жителей заметил бурого медведя, снял его на видео и сообщил об этом в ЕДДС.

Жителей округа предупредили о потенциальной опасности и призвали воздержаться от прогулок. Предполагалось, что зверь сбежал из частного гольф-клуба. Позже руководство заведения сообщило, что у них нет на территории зверинца. В связи с этим, в администрации городского округа считают, что медведь мог выйти из леса.

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