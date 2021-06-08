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Москва 24

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Происшествия

18:59

Медведя заметили вблизи пансионата в Мытищах

животные происшествия

Видео: Москва 24

В городском округе Мытищи недалеко от пансионата "Клязьминское водохранилище" заметили бурого медведя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В 12:56 на пульт ЕДДС от жителя городского округа Мытищи поступил звонок, что в районе пансионата "Клязьминское водохранилище" сбежал медведь. Звонивший предоставил видео сотрудникам ЕДДС", – говорится в сообщении.

Жителей округа предупредили о потенциальной опасности и призвали воздержаться от прогулок. В настоящее время оперативные службы проверяют поступившую информацию.

Ранее взрослый медведь объявился в подмосковном Сергиевом Посаде. По словам местных жителей, он освоился настолько, что спокойно гуляет по улицам и даже может залезть в чужой огород.

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