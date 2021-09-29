Охотничий сезон на копытных животных начнется в Подмосковье с 1 октября

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Охотничий сезон откроется в Московской области 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
До 10 января 2022 года можно будет добывать лося, косулю, пятнистого и благородного оленей. На кабана срок охоты продлили до 28 февраля.
С учетом москвичей, постоянно приезжающих на охоту в область, общее количество охотников может достигать полумиллиона человек.
"В осенне-зимний период разрешено добыть всего 1 324 животных: 886 особей лося, 222 особи европейской косули, 120 и 96 особей благородного и пятнистого оленей соответственно. Поэтому инспекторы Госохотнадзора переведены на усиленный режим работы, чтобы минимизировать вред от браконьерства", – отметил министр экологии и природопользования области Андрей Разин.
Он рассказал, что охотник по требованию инспектора обязан предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия и продукцию охоты, транспортные средства для осмотра.
Сейчас в Подмосковье действуют 63 охотхозяйства.
В конце июня трех краснокнижных дельфинов спасли под Новороссийском. Животные попали в рыболовные сети и не могли из них выбраться, в итоге вмешались волонтеры, которые не стали дожидаться хозяина сетей и разрезали их.
Позже хозяин сетей написал на спасителей заявление в полицию за порчу имущества, однако местное управление Росприроднадзора поддержало последних, отметив, что они действовали правильно.
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