Зюганов рассказал, что предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что провел разговор с депутатом Валерием Рашкиным и получил от него признание в незаконном убийстве лося в Саратовской области. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам Зюганова, Рашкин не намерен препятствовать следствию и совершать попытки уклонения от ответственности. В связи с этим глава компартии считает бессмысленным снятие депутатской неприкосновенности с Рашкина в соответствии с представлением Генпрокуратуры.
Депутат рассказал, что пригласил к себе Рашкина, где узнал у него, ездил ли он на охоту и как регулярно. На что тот ответил, что ездил и достаточно регулярно, его принимали друзья, которые и организовывали охоту и покупали лицензию.
"Поэтому я сказал Рашкину: "Тогда напиши заявление в Следственный комитет". Скажи, что ты как депутат снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания", – заявил Зюганов.
По его словам, КПРФ продолжит расследование данного инцидента и вынесет собственный вердикт, несмотря на публичное признание Рашкина. Для этого в партии работает специальная контрольная комиссия.
"По линии Госдумы во всей этой истории поручено разобраться одному из лучших юристов Юрию Синельщикову. <...> Он этим занимается обстоятельно и тоже выскажет свою точку зрения. Что касается попыток раскрутить вокруг этого невиданный крик и шум, то нам это не впервой. Идет расправа не над Рашкиным, идет расправа над КПРФ. Но что касается сюжета с охотой, то за это он ответит как подобает", – подытожил Зюганов.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поступлении в нижнюю палату российского парламента представления Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.
Валерия Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Депутат утверждал, что не убивал лося, а туша оказалась в его машине потому, что он хотел доставить погибшее животное в полицию.
Однако позднее Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области, рассказав, что прибыл в гости к друзьям для того, чтобы порыбачить и поохотиться. Депутат отметил, что ему сообщили о наличии разрешения на отстрел копытных.
Валерия Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности
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