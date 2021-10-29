Юрист оценил значение депутатского иммунитета Валерия Рашкина в деле с убитым лосем

Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области. В машине у него нашли тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. В свою очередь депутат заявил о спланированной провокации. Рассказываем подробности, а также разбираемся, спасет ли Рашкина от уголовного преследования депутатский иммунитет, если его вину докажут.



Поймали с поличным?

Фото: МВД Медиа

В ночь на пятницу, 29 октября, полиция задержала депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с разделанной тушей лося в машине. Инцидент произошел в Лысогорском районе Саратовской области. Рашкин объяснил, что нашел убитое животное в лесу и решил его забрать.

В региональном главке МВД рассказали, что в полицию сообщили о выстрелах, после чего на место выехали участковый и представитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.





Анастасия Захарова начальник ОИиОС ГУ МВД России по Саратовской области При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать.

По данным полицейских, водителю машины предложили пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но он отказался. В связи с этим был составлен административный протокол. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконная охота". Также в МВД сообщили, что на месте разделки туши убитого лося были найдены охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина.

В СУ СК России по Саратовской области сообщили, что начали проверку депутата на причастность к незаконной охоте.



СК проверяет причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области

Это провокация?

Сам Валерий Рашкин рассказал, что гостил у друзей в Саратовской области и во время прогулки обнаружил убитого лося.





Валерий Рашкин депутат Госдумы Пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося.

"Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию", – утверждает парламентарий.

По его словам, погрузив лося в машину и немного отъехав, их остановила "целая орда" полицейских, а также сотрудников ФСБ и природоохранных органов. Депутат добавил, что у них с товарищем не было при себе оружия.

"Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация", – подчеркнул парламентарий.

Что касается найденных полицией инструментов для разделки в машине, то, по версии Рашкина, их он обнаружил вместе с убитым лосем в лесу. "Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили, – нужно было вызвать полицию", – посетовал он.

Рашкин отметил, что показания без адвоката давать отказался и теперь ожидает официальную повестку в полицию. При этом депутат опроверг сообщения, что был нетрезв, а отказ от медосвидетельствования объяснил опасением фальсификаций.



Нужно разобраться?

Фото: МВД Медиа

История с задержанием парламентария вызвала широкий резонанс в обществе. Инцидент прокомментировали даже в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с Рашкиным должны разбираться природоохранные и правоохранительные ведомства.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов назвал задержание Рашкина провокацией.

"Требуем освобождения депутата Рашкина. Думаю, что ему нужно срочно встречаться с прокурором и обращать внимание на череду беззаконий по ходу этой провокации-спецоперации", – говорится в заявлении Обухова, опубликованном на сайте партии.

По его словам, протоколы в деле Рашкина якобы составили без понятых, а скорые "уголовные" утверждения ряда СМИ – это очевидный показатель провокации силовиков и политадминистраторов.

"Пытался связаться с Рашкиным. Получилось на 10 секунд, и связь прервалась. Сказал, что в окружении полиции и спецслужб, юриста никакого нет, депутатские "жигули" изъяли", – заключил Обухов.

Между тем в думской комиссии по вопросам депутатской этики готовы рассмотреть инцидент с задержанием парламентария. Об этом рассказала депутат Госдумы, член комиссии Елена Драпеко.

"Если будет обращение, то, безусловно, будем рассматривать инцидент. Обращение на самом деле может быть от любой организации", – уточнила она.

Драпеко отметила, что первое заседание комиссии запланировано на 9 ноября, а сейчас все парламентарии на вынужденных каникулах из-за нерабочих дней в столице.

Вместе с тем лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил заставить Рашкина съесть убитого лося.





Владимир Жириновский лидер партии ЛДПР Лучшее наказание для Рашкина – заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит – не выпускать.

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн также критично высказался в адрес Рашкина.

"Если бы Валерий Рашкин был единоросом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности... Но, поскольку Рашкин – депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста", – подчеркнул он.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приостановить депутатский иммунитет Рашкина.





Виталий Милонов депутат Госдумы Коллега Рашкин, в связи с тем, что его задержали в лесу с убитым лосем, должен, считаю, приостановить свой депутатский иммунитет и открыто позволить следователям установить свою роль в окончании земного пути лесного зверя.

При этом Милонов подчеркнул, что "с трудом верит", что Рашкин действительно мог убить лося.



Депутатский иммунитет снимут?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Юрист Евгений Корчаго рассказал телеканалу Москва 24, что для привлечения депутата Госдумы к административной или уголовной ответственности, если такой факт будет доказан, потребуется снять с него депутатскую неприкосновенность.





Евгений Корчаго юрист Нижняя палата парламента должна дать согласие на такое привлечение. В противном случае ответственности удастся избежать. Такая же процедура существует и для привлечения к уголовной ответственности. Но здесь, как правило депутаты идут на то, что разрешить проведение предварительного расследования.

Он также пояснил, какое наказание ждет за незаконную охоту. Юрист отметил, что убитый лось является крупным ущербом, поэтому если нарушитель охотился в одиночку, ему грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

"Если граждан было несколько, то ответственность предусмотрена уже в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – подчеркнул Корчаго.

На фоне скандала с участием Рашкина зоозащитники обратили внимание и на предпринимателя Германа Стерлигова. Организация "Голоса за животных" обратилась в МВД с просьбой привлечь его к ответственности за жестокое убийство быка.