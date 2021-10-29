Юрист оценил значение депутатского иммунитета Валерия Рашкина в деле с убитым лосем

Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области. В машине у него нашли тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. В свою очередь депутат заявил о спланированной провокации. Рассказываем подробности, а также разбираемся, спасет ли Рашкина от уголовного преследования депутатский иммунитет, если его вину докажут.
Поймали с поличным?
В ночь на пятницу, 29 октября, полиция задержала депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с разделанной тушей лося в машине. Инцидент произошел в Лысогорском районе Саратовской области. Рашкин объяснил, что нашел убитое животное в лесу и решил его забрать.
В региональном главке МВД рассказали, что в полицию сообщили о выстрелах, после чего на место выехали участковый и представитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.
По данным полицейских, водителю машины предложили пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но он отказался. В связи с этим был составлен административный протокол. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконная охота". Также в МВД сообщили, что на месте разделки туши убитого лося были найдены охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина.
В СУ СК России по Саратовской области сообщили, что начали проверку депутата на причастность к незаконной охоте.
СК проверяет причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области
Это провокация?
Сам Валерий Рашкин рассказал, что гостил у друзей в Саратовской области и во время прогулки обнаружил убитого лося.
"Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию", – утверждает парламентарий.
По его словам, погрузив лося в машину и немного отъехав, их остановила "целая орда" полицейских, а также сотрудников ФСБ и природоохранных органов. Депутат добавил, что у них с товарищем не было при себе оружия.
"Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация", – подчеркнул парламентарий.
Что касается найденных полицией инструментов для разделки в машине, то, по версии Рашкина, их он обнаружил вместе с убитым лосем в лесу. "Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили, – нужно было вызвать полицию", – посетовал он.
Рашкин отметил, что показания без адвоката давать отказался и теперь ожидает официальную повестку в полицию. При этом депутат опроверг сообщения, что был нетрезв, а отказ от медосвидетельствования объяснил опасением фальсификаций.
Нужно разобраться?
История с задержанием парламентария вызвала широкий резонанс в обществе. Инцидент прокомментировали даже в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с Рашкиным должны разбираться природоохранные и правоохранительные ведомства.
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов назвал задержание Рашкина провокацией.
"Требуем освобождения депутата Рашкина. Думаю, что ему нужно срочно встречаться с прокурором и обращать внимание на череду беззаконий по ходу этой провокации-спецоперации", – говорится в заявлении Обухова, опубликованном на сайте партии.
По его словам, протоколы в деле Рашкина якобы составили без понятых, а скорые "уголовные" утверждения ряда СМИ – это очевидный показатель провокации силовиков и политадминистраторов.
"Пытался связаться с Рашкиным. Получилось на 10 секунд, и связь прервалась. Сказал, что в окружении полиции и спецслужб, юриста никакого нет, депутатские "жигули" изъяли", – заключил Обухов.
Между тем в думской комиссии по вопросам депутатской этики готовы рассмотреть инцидент с задержанием парламентария. Об этом рассказала депутат Госдумы, член комиссии Елена Драпеко.
"Если будет обращение, то, безусловно, будем рассматривать инцидент. Обращение на самом деле может быть от любой организации", – уточнила она.
Драпеко отметила, что первое заседание комиссии запланировано на 9 ноября, а сейчас все парламентарии на вынужденных каникулах из-за нерабочих дней в столице.
Вместе с тем лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил заставить Рашкина съесть убитого лося.
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн также критично высказался в адрес Рашкина.
"Если бы Валерий Рашкин был единоросом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности... Но, поскольку Рашкин – депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста", – подчеркнул он.
В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приостановить депутатский иммунитет Рашкина.
При этом Милонов подчеркнул, что "с трудом верит", что Рашкин действительно мог убить лося.
Депутатский иммунитет снимут?
Юрист Евгений Корчаго рассказал телеканалу Москва 24, что для привлечения депутата Госдумы к административной или уголовной ответственности, если такой факт будет доказан, потребуется снять с него депутатскую неприкосновенность.
Он также пояснил, какое наказание ждет за незаконную охоту. Юрист отметил, что убитый лось является крупным ущербом, поэтому если нарушитель охотился в одиночку, ему грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
"Если граждан было несколько, то ответственность предусмотрена уже в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – подчеркнул Корчаго.
На фоне скандала с участием Рашкина зоозащитники обратили внимание и на предпринимателя Германа Стерлигова. Организация "Голоса за животных" обратилась в МВД с просьбой привлечь его к ответственности за жестокое убийство быка.