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Москва 24

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Происшествия

16:27

Адвокат прокомментировал инцидент с депутатом Рашкиным

происшествия эксклюзив

Фото: скриншот видео МВД России

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину грозит административная ответственность за отказ от прохождения медосвидетельствования и уголовная – за незаконную охоту. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал адвокат Евгений Корчаго.

Юрист подчеркнул, что для привлечения депутата Госдумы к административной ответственности за нетрезвое вождение необходимо снятие депутатской неприкосновенности.

"То есть нижняя палата парламента должна дать согласие на такое привлечение. В противном случае ответственности удастся избежать. Такая же процедура существует и для привлечения к уголовной ответственности", – отметил Корчаго.

По его словам, депутаты, как правило, соглашаются на проведение предварительного расследования по уголовным делам. Однако с административными производствами это случается реже.

Корчаго уточнил, что в зависимости от количества участников незаконной охоты нарушителям грозит лишение свободы или крупный штраф. Адвокат отметил, что убитый лось – это крупный ущерб, поэтому, если человек охотился в одиночку, ему грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

"Если граждан было несколько, то ответственность предусмотрена уже в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Конечно же, необходимо устанавливать все обстоятельства. И виновность лица в итоге определит только суд", – подчеркнул Корчаго.

При этом юрист добавил, что если факт незаконной охоты все же будет установлен, то гражданина могут привлечь к уголовной ответственности независимо от его статуса.

Депутата задержали ночью 29 октября в Саратовской области. Полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина.

В багажнике у них была туша лося. Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. По предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. Полицейский предложил ему пройти медицинское освидетельствование, однако Рашкин отказался.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте

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