СК проверяет причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области

Фото: МВД России

Следственный комитет займется изучением уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области, передает ТАСС.

"По инициативе следственного управления СК по Саратовской области в связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа следователям регионального управления СК России переданы материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции по части 1 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба")", – указали в ведомстве.

По информации Следственного комитета, на причастность к правонарушению проверяется депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Ранее стало известно, что Рашкина остановили в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Также в транспортном средстве находились топор и два ножа. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал на время расследования приостановить депутатский мандат Рашкина. По мнению парламентария, представитель КПРФ должен "открыто позволить следователям установить свою роль в окончании земного пути лесного зверя".

По оценкам юриста Сергея Карнаухова, Валерий Рашкин может лишиться депутатской неприкосновенности. Он также отметил, что за незаконную охоту в РФ предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии.