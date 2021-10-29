СК проверяет причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области

14:51
Фото: МВД России
Следственный комитет займется изучением уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области, передает ТАСС.
"По инициативе следственного управления СК по Саратовской области в связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа следователям регионального управления СК России переданы материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции по части 1 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба")", – указали в ведомстве.
По информации Следственного комитета, на причастность к правонарушению проверяется депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
Ранее стало известно, что Рашкина остановили в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Также в транспортном средстве находились топор и два ножа. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал на время расследования приостановить депутатский мандат Рашкина. По мнению парламентария, представитель КПРФ должен "открыто позволить следователям установить свою роль в окончании земного пути лесного зверя".
По оценкам юриста Сергея Карнаухова, Валерий Рашкин может лишиться депутатской неприкосновенности. Он также отметил, что за незаконную охоту в РФ предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии.
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