СК начал проверку после смерти магаданского депутата, которого обвиняли в отстреле гусей

10:16
Фото: телеграм-канал "112"
Следователи начали проверку по факту смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК РФ по Магаданской области Андрея Макарова.
Депутата нашли мертвым у себя в офисе. Эксперты обнаружили у Крамаренко огнестрельное ранение. В настоящее время следователи беседуют с родственниками и свидетелями, проводится экспертиза.
"У следствия несколько версий произошедшего, в том числе убийство и самоубийство. Изучается также видео с камер наблюдения в офисе погибшего депутата", – отметил Макаров.
Летом Крамаренко обвинили в отстреле почти 180 гусей на Чукотке. Скандал вызвала фотография, опубликованная в Instagram. На снимке охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из сотни тушек убитых птиц.
Некоторые узнали в лице охотника Крамаренко, однако сам депутат свою вину не признавал и утверждал, что фото отредактировано. По его словам, на фотографии только перьевые чучела птиц, а не настоящие гуси.
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