Ростовский экс-депутат заявил о невиновности в хищении выделенных на детей средств

Фото: телеграм-канал Baza

Экс-депутат Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталий Латышев заявил о невиновности в хищении средств, выделенных на детское питание в лагерях.

По его словам, деньги были направлены на создание материальной базы четырех детских лагерей.

"На сегодняшний день, конечно, мне неприятно это слышать, потому что большая часть денег вкладывается. Что-то, конечно, и несу я в семью – то, что заработал от деятельности лагерей. Как учредителю мне причитаются дивиденды", – сказал депутат "Известиям".

Также он указал, что фигурирующие в СМИ предприятия в настоящее время не работают, а попавший на видео разговор с коллегой касался проблемы утилизации еды, от которой отказывались дети.

"Мою фразу оборвали. Я говорил: "Что угодно пишите, хоть десять раз пишите котлеты, а детям давайте пельмени, что угодно, отбивные, чтобы детям было вкусно и интересно", – добавил Латышев.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в нескольких лагерях, которыми руководит ростовский депутат Виталий Латышев. Оттуда уже изъяли документы. По предварительным данным, из выделенных в 2015 году средств он присвоил себе 30%.

До этого в телеграм-каналах появилась запись разговора депутата с подчиненными о вариантах экономии денег. В частности, речь шла о котлетах, которые, по словам Латышева, можно прописывать в меню, но не подавать на стол, за исключением тех дней, когда в лагерь приходит инспекция.

