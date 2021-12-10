Ростовский экс-депутат заявил о невиновности в хищении выделенных на детей средств

17:23
Фото: телеграм-канал Baza
Экс-депутат Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталий Латышев заявил о невиновности в хищении средств, выделенных на детское питание в лагерях.
По его словам, деньги были направлены на создание материальной базы четырех детских лагерей.
"На сегодняшний день, конечно, мне неприятно это слышать, потому что большая часть денег вкладывается. Что-то, конечно, и несу я в семью – то, что заработал от деятельности лагерей. Как учредителю мне причитаются дивиденды", – сказал депутат "Известиям".
Также он указал, что фигурирующие в СМИ предприятия в настоящее время не работают, а попавший на видео разговор с коллегой касался проблемы утилизации еды, от которой отказывались дети.
"Мою фразу оборвали. Я говорил: "Что угодно пишите, хоть десять раз пишите котлеты, а детям давайте пельмени, что угодно, отбивные, чтобы детям было вкусно и интересно", – добавил Латышев.
Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в нескольких лагерях, которыми руководит ростовский депутат Виталий Латышев. Оттуда уже изъяли документы. По предварительным данным, из выделенных в 2015 году средств он присвоил себе 30%.
До этого в телеграм-каналах появилась запись разговора депутата с подчиненными о вариантах экономии денег. В частности, речь шла о котлетах, которые, по словам Латышева, можно прописывать в меню, но не подавать на стол, за исключением тех дней, когда в лагерь приходит инспекция.
Ростовского депутата заподозрили в хищении средств за счет питания в детских лагерях
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