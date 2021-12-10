Ростовского депутата заподозрили в хищении средств за счет питания в детских лагерях

16:15
Силовики провели обыски в нескольких лагерях, которыми руководит ростовский депутат Виталий Латышев. Как сообщают СМИ, оттуда уже изъяли документы.
Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств на отдых детей из малообеспеченных семей. Уточняется, что, начиная с 2015 года, лагеря получили из регионального бюджета около миллиарда рублей. И, по предварительным данным, 30% от этой суммы депутат присвоил себе.
Ранее в Telegram появилось видео. Предположительно, это запись разговора депутата с подчиненными, во время которого он обсуждал с ними варианты, как сэкономить деньги. В частности, речь шла о котлетах, которые, по словам чиновника, можно прописывать в меню, но совсем не обязательно подавать на стол. За исключением тех дней, когда в лагерь приходит инспекция.
Ранее в Сети также появились кадры из дома депутата, сделанные во время обыска. На них видно, что особняк чиновника украшен роскошными люстрами, разными скульптурами и лепниной. Дом также полон шикарной мебели и антиквариата, повсюду картины в позолоченных рамках. Есть и бассейн с мраморным полом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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