В Люберцах молодежь собралась на ночной дрифт. Они гоняли по пустой парковке. Свое мастерство показывали обладатели российской "классики". Посмотреть на шоу непрофессионалов приехали десятки автолюбителей.

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